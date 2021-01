La comunità ebraica risponde alla lettera di Emanuele Filiberto: “Silenzio ulteriore aggravante” (Di domenica 24 gennaio 2021) La comunità ebraica di Roma e l’Unione delle comunità Ebraiche Italiane, hanno risposto alla lunga lettera scritta da Emanuele Filiberto, con la quale prendeva le distanze dalle Leggi Razziali firmate da Vittorio Emanuele III. Una lettera che in molti hanno definito come un atto dovuto, ma che non lo sarebbe stato il perdono, aprendo così un vero e proprio dibattito sulla questione. Ad essere incriminato è soprattutto il lungo lasso di tempo richiesto per quest’anno, 82 anni, ma nonostante ciò è stato preso atto del gesto ma con riserva verso le azioni future. La risposta dell’Unione delle comunità Ebraiche Italiane Un lungo post, una dichiarazione dura e concisa alle parole scritte da ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladi Roma e l’Unione delleEbraiche Italiane, hanno rispostolungascritta da, con la quale prendeva le distanze dalle Leggi Razziali firmate da VittorioIII. Unache in molti hanno definito come un atto dovuto, ma che non lo sarebbe stato il perdono, aprendo così un vero e proprio dibattito sulla questione. Ad essere incriminato è soprattutto il lungo lasso di tempo richiesto per quest’anno, 82 anni, ma nonostante ciò è stato preso atto del gesto ma con riserva verso le azioni future. La risposta dell’Unione delleEbraiche Italiane Un lungo post, una dichiarazione dura e concisa alle parole scritte da ...

