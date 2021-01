Keira Knightley | Stop alle scene di sesso nei film se il regista è uomo

(Di domenica 24 gennaio 2021)dineia meno che lanon sia una donna: è l’opinione espressa da, 35enne attrice britannica che, intervenendo nel corso del podcast di Chanel Connects, ha aggiunto: “Se in unsi realizza una storia che riguarda quel viaggio tra maternità e accettazione del corpo, mi dispiace, ma credo che dovrebbe essere con unadonna”. “Non ho un divieto assoluto, ma non le giro con gli uomini”, ha detto l’artista.ha continuato: “Non voglio che ci siano quelle orribilidiin cui sei tutto unto e tutti fanno versi. Non mi interessano. Mi sento molto a disagio ora quando cerco ...

Il Messaggero

Basta con le scene di sesso nei film a meno che la regista non sia una donna. Keira Knightley, la bella attrice britannica di 35 anni, ha detto che in futuro si rifiuterà ...Keira Knightley ha detto no, a condizione. Non girerà più scene esplicite nei film se il regista è un uomo. In passato la star dei Pirati dei Caraibi ha girato diverse scene intime come in Espiazione ...