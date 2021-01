Juventus Women-Verona 5-0, strapotere bianconero: Juve sempre a punteggio pieno (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue inarrestabile la marcia della Juventus Women che abbatte anche il Verona con un 5-0 senza storia. Lo strapotere bianconero si sfoga soprattutto nel primo tempo con ben 4 reti segnate in poco più di mezz’ora. Le ragazze di Rita Guarino dominano la partita dall’inizio alla fine contro delle avversarie incapaci di reagire alla furia bianconera. L’incontro si sblocca dopo 13 minuti grazie alla rete di Lina Hurtig servita da Bonansea. Ne passano altrettanti per il raddoppio, stavolta è la svedese a confezionare l’assist per Pedersen che insacca. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" A chiudere la gara già nella prima frazione sono i gol della solita Cristiana Girelli su ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue inarrestabile la marcia dellache abbatte anche ilcon un 5-0 senza storia. Losi sfoga soprattutto nel primo tempo con ben 4 reti segnate in poco più di mezz’ora. Le ragazze di Rita Guarino dominano la partita dall’inizio alla fine contro delle avversarie incapaci di reagire alla furia bianconera. L’incontro si sblocca dopo 13 minuti grazie alla rete di Lina Hurtig servita da Bonansea. Ne passano altrettanti per il raddoppio, stavolta è la svedese a confezionare l’assist per Pedersen che insacca. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni trae Real" A chiudere la gara già nella prima frazione sono i gol della solita Cristiana Girelli su ...

