Juventus Women | Guarino | «Brave ad aggredire il Verona Milan? C’è tempo»

Rita Guarino ha parlato dopo la gara della sua Juventus Women contro l'Hellas Verona. Le parole del coach bianconero La Juventus Women è scesa in campo contro l'Hellas Verona. Dopo la sfida, Rita Guarino ha commentato la prestazione delle sue ragazze. APPROCCIO – «Fondamentale l'approccio. Sapevamo di aggredirle fin dai primi minuti per metterle in difficoltà. Le ragazze sono state Brave». Milan – «Lo scontro di marzo è lontano, ci sono troppe partite in mezzo. Pensiamo una cosa alla volta, ora pensiamo alla Coppa Italia e poi vediamo. Un pezzo alla volta per rimanere focalizzate sul presente».

