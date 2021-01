Juventus-Spal: probabili formazioni e in tv (Di domenica 24 gennaio 2021) Mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà Juventus-Spal, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, che nel turno precedente hanno superato a fatica il Genoa dopo i tempi supplementari, si presentano a questo appuntamento reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna che ha rilanciato le proprie ambizioni per il titolo. Gli emiliani, unica squadra di B presente ai quarti di Coppa Italia, avendo eliminato il Sassuolo, sono a ridosso delle prime in campionato e anche contro i bianconeri vorranno dimostrare il loro valore. le probabili formazioni Pirlo opterà per un ampio turnover dando spazio a chi ha giocato meno. Per cui in porta si rivedrà Buffon, in difesa Frabotta andrà a destra, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Come arrivano le due squadre? I bianconeri, che nel turno precedente hanno superato a fatica il Genoa dopo i tempi supplementari, si presentano a questo appuntamento reduci dalla vittoria in campionato contro il Bologna che ha rilanciato le proprie ambizioni per il titolo. Gli emiliani, unica squadra di B presente ai quarti di Coppa Italia, avendo eliminato il Sassuolo, sono a ridosso delle prime in campionato e anche contro i bianconeri vorranno dimostrare il loro valore. lePirlo opterà per un ampio turnover dando spazio a chi ha giocato meno. Per cui in porta si rivedrà Buffon, in difesa Frabotta andrà a destra, ...

MoliPietro : Juventus-Spal: probabili formazioni e in tv - Yavonz15 : Il caso Petagna, un ragazzo che in uno Spal-Juventus ha avuto più cross dal fondo e palle giocabili che in 5 gare d… - MBrugnolotti : RT @_esegesi_: Dal 2010/11 ad oggi, la Juventus ha collezionato 779 cartellini gialli e si è vista espellere solo 15 giocatori per secondo… - present_always : RT @_esegesi_: Dal 2010/11 ad oggi, la Juventus ha collezionato 779 cartellini gialli e si è vista espellere solo 15 giocatori per secondo… - leo1908MI : RT @_esegesi_: Dal 2010/11 ad oggi, la Juventus ha collezionato 779 cartellini gialli e si è vista espellere solo 15 giocatori per secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spal Juve imbattuta in casa contro la Spal: tre precedenti in Coppa Italia, sempre cinque gol totali La Gazzetta dello Sport Juventus-Spal: probabili formazioni e in tv

Scopri le probabili formazioni di Juventus-SPAL match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/21 all'Allianz Stadium ...

Juve imbattuta in casa contro la Spal: tre precedenti in Coppa Italia, sempre cinque gol totali

Due vittorie per i bianconeri e una per i ferraresi negli scontri diretti nella competizione. La Signora non ha mai perso a Torino nella sua storia contro la squadra di Marino ...

Scopri le probabili formazioni di Juventus-SPAL match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/21 all'Allianz Stadium ...Due vittorie per i bianconeri e una per i ferraresi negli scontri diretti nella competizione. La Signora non ha mai perso a Torino nella sua storia contro la squadra di Marino ...