Juventus, il nuovo attaccante per Andrea Pirlo è già in casa (Di domenica 24 gennaio 2021) In una recente intervista, Andrea Pirlo aveva espresso chiaramente la volontà di cogliere al balzo eventuali occasioni in attacco, con l’arrivo di una punta considerato comunque una priorità in questo mercato di gennaio. La Juventus ha vagliato molte alternative, senza fin qui affondare il colpo per alcuna di esse. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" Nelle ultime uscite, a causa anche degli infortuni di Morata prima e Dybala poi, Andrea Pirlo è stato “costretto” a schierare Dejan Kulusevski accanto a Cristiano Ronaldo, in un ruolo diverso da quello degli ultimi tempi, ma lo stesso con il quale esordì con la Juventus in campionato contro la Sampdoria, sbloccando tra l’altro la gara. Lo svedese ha fatto molto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 24 gennaio 2021) In una recente intervista,aveva espresso chiaramente la volontà di cogliere al balzo eventuali occasioni in attacco, con l’arrivo di una punta considerato comunque una priorità in questo mercato di gennaio. Laha vagliato molte alternative, senza fin qui affondare il colpo per alcuna di esse. LEGGI ANCHE: Calciomercato, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" Nelle ultime uscite, a causa anche degli infortuni di Morata prima e Dybala poi,è stato “costretto” a schierare Dejan Kulusevski accanto a Cristiano Ronaldo, in un ruolo diverso da quello degli ultimi tempi, ma lo stesso con il quale esordì con lain campionato contro la Sampdoria, sbloccando tra l’altro la gara. Lo svedese ha fatto molto ...

La Juve sfrutta il passo falso delle milanesi e accorcia subito la classifica battendo il Bologna

TORINO. Di nuovo viva e soprattutto di nuovo lì a giocarsi lo scudetto. La Juventus non abdica dal trono di campione d’Italia, riprendendosi in fretta dopo il traumatico ko di San Siro e riaprendo la ...

