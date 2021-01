Juventus, Danilo e la Champions: “Tre le favorite per la vittoria. La tradizione conta…” (Di domenica 24 gennaio 2021) La Juventus tornerà ad essere impegnata in Champions League il prossimo mese di febbraio contro il Porto. Danilo, difensore bianconero con un passato anche con le maglie proprio dei portoghesi e del Manchester City, ha espresso il suo pensiero ai microfoni di TNT Sports Brasil riguardo alle favorite per la vittoria finale.Danilo: "In Champions la tradizione conta"caption id="attachment 1073209" align="alignnone" width="611" Danilo (getty images)/caption"Mi piace analizzare il gioco in maniera pratica. Come questo avviene: gli schemi, come raggiungere il miglior livello calcistico e come si muovo le squadre", ha spiegato Danilo. "La Champions? In prima linea collocherei sempre il Manchester City, il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) Latornerà ad essere impegnata inLeague il prossimo mese di febbraio contro il Porto., difensore bianconero con un passato anche con le maglie proprio dei portoghesi e del Manchester City, ha espresso il suo pensiero ai microfoni di TNT Sports Brasil riguardo alleper lafinale.: "Inlaconta"caption id="attachment 1073209" align="alignnone" width="611"(getty images)/caption"Mi piace analizzare il gioco in maniera pratica. Come questo avviene: gli schemi, come raggiungere il miglior livello calcistico e come si muovo le squadre", ha spiegato. "La? In prima linea collocherei sempre il Manchester City, il ...

