Juventus-Bologna: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 24 gennaio 2021) Da una parte una sconfitta contro l'Inter nell'ultimo turno, mitigata dalla conquista della Supercoppa ai danni del Napoli, e dall'altra l'euforia di aver battuto 1-0 l'Hellas Verona di Ivan Juric. Juventus-Bologna è una sfida importante per entrambi i tecnici: Andrea Pirlo tenta la rincorsa alla zona Champions League tentando di sfruttare i passi falsi di Milan ed Inter, mentre Sinisa Mihajlovic vuole salire ulteriormente in classifica. Il lunch-match dell'Allianz Stadium promette scintille. Le dichiarazioni di Pirlo e Mihajlovic Ecco le dichiarazioni di Andrea Pirlo: "La Supercoppa è una rivincita? No, lavoro con entusiasmo dal primo giorno. So che nel calcio sei bravo se vinci, altrimenti no, ma sono consapevole che devo migliorare e crescere tanto come la mia squadra. Vincere un trofeo non mi cambia niente, voglio vincerne altri. Ci sono 5 o ...

