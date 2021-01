Juventus-Bologna | Pirlo | “Sprecato troppo Mercato? Non è una priorità”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Andreaha commentato la vittoria per 2-0 contro il, nella consueta conferenza stampa post partita. Tra le altre cose, il tecnico bresciano ha parlato inoltre di, delle condizioni di Paulo Dybala e delle avversarie per lo Scudetto. “Volevamo essere aggressivi e propositivi fin da subito ma è stato un peccato non aver chiuso la gara nel primo tempo. Abbiamomolte occasioni. Bisogna fare gol quando capiti in situazioni di superiorità numerica, serve più lucidità nell’ultimo passaggio“. LEGGI ANCHE: Calcio, dalla Spagna: "Operazione da 30 milioni tra Juve e Real" “Il recupero di de Ligt è importante come lo sono quelli di Cuadrado e Alex Sandro. Piano piano recupereremo tutti e saremo in grado di fare maggiori rotazioni, facendo rifiatare ...