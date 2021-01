Juventus-Bologna oggi in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma di Juventus-Bologna, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vogliono riscattarsi dalla sconfitta di una settimana fa nel derby d’Italia contro l’Inter, e cercano una vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica. L’incontro, previsto oggi domenica 24 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in diretta, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I bianconeri vogliono riscattarsi dalla sconfitta di una settimana fa nel derby d’Italia contro l’Inter, e cercano una vittoria per avvicinarsi alla vetta della classifica. L’incontro, previstodomenica 24 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in, pagelle e highlights al termine. SportFace.

Alle 12:30 si affrontano Juventus e Bologna. Gli uomini di Pirlo vogliono sfruttare gli stop di Milan e Inter e recuperare in classifica.

La Juventus si è riscattata alla grande dopo la sconfitta con l’Inter. Al Mapei Stadium è arrivata la soddisfazione della vittoria della Supercoppa Italiana con Giorgio Chiellini al centro della difes ...

