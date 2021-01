Juventus-Bologna, Mihajlovic: “Non abbiamo fatto bene, subire gol da corner mi ha fatto imbestialire” (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Bologna si arrende 2-0 alla Juventus.I felsinei hanno ceduto ai bianconeri a causa delle reti messe a segno da Arthur e McKennie. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi."McKennie? Se mi ha infastidito la sua posizione in campo? Forse noi abbiamo sbagliato perché abbiamo scambiato le posizioni di Svanberg e Schouten. Non abbiamo fatto bene o come volevamo nel possesso e nella costruzione, nel secondo tempo li ho messi come giocano sempre e hanno fatto meglio. Sappiamo che lui è un giocatore che si inserisce, peccato aver preso gol su calcio d’angolo, quando lasci liberi i giocatori della Juve poi la mettono dentro". Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Ilsi arrende 2-0 alla.I felsinei hanno ceduto ai bianconeri a causa delle reti messe a segno da Arthur e McKennie. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa, in conferenza stampa, ha analizzato la prestazione dei suoi."McKennie? Se mi ha infastidito la sua posizione in campo? Forse noisbagliato perchéscambiato le posizioni di Svanberg e Schouten. Nono come volevamo nel possesso e nella costruzione, nel secondo tempo li ho messi come giocano sempre e hannomeglio. Sappiamo che lui è un giocatore che si inserisce, peccato aver preso gol su calcio d’angolo, quando lasci liberi i giocatori della Juve poi la mettono dentro".

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - pisto_gol : Non credo ai miei occhi: così DAZN pubblicizza sulla sua App Juventus-Bologna di domenica prossima. Ma un po’ di ve… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - samvise74 : RT @NoInter8: @CampiMinati Più cha altro infastidisce Var per il Bologna sul nulla e non Var per la Juventus su un rigore netto - alltwittter1 : @ZZiliani la Juventus è nettam la squadra che ha avuto più espulsi pur con meno falli. Anche oggi 3 ammoniti a test… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bologna Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights: Arthur e McKennie, bianconeri quarti Sky Sport LIVE - Hellas Verona-Napoli 2-1 (1' Lozano, 33' Dimarco, 62' Barak): Barak ribalta la partita. Entra Osimhen

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 74' - Faraoni lancia in profondità Di Carmine che vede un taglio in area di rigore di un suo compagno ma sbaglia il tocco. 72' ...

Mihajlovic: "Squadra? Bella ma non balla..."

Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 74' - Faraoni lancia in profondità Di Carmine che vede un taglio in area di rigore di un suo compagno ma sbaglia il tocco. 72' ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...