All'Allianz Stadium alle 12.30 si apre la domenica di Serie A con Juventus-Bologna, valida per il diciannovesimo turno, ecco le scelte definitive dei due tecnici: Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic.

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, regala ai propri tifosi alcuni dati statistici riguardanti la sfida di campionato di oggi alle 12:30 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic: ...

Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Morata in panchina

Pirlo conferma Kulusevski in tandem con Ronaldo, panchina per Morata. Mihajlovic con Barrow prima punta, c'è Svanberg.

