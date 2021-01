Juventus-Bologna | il tabellino e le pagelle del lunch match

(Di domenica 24 gennaio 2021) È appena terminato ildella diciannovesima giornata del campionato di Serie A: ile ledella gara. Fischio finale all’Allianz Stadium di Torino, dove laha battuto per 2-0 ilnella gara valida per l’ultima giornata d’andata del campionato. I bianconeri sbloccano il punteggio dopo soli 14 minuti L'articolo proviene da YesLife.it.

pisto_gol : Non credo ai miei occhi: così DAZN pubblicizza sulla sua App Juventus-Bologna di domenica prossima. Ma un po’ di ve… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - JuveTweetBot : FULL-TIME: JUVENTUS 2-0 BOLOGNA - jup1897 : FINITAAAAA! La #Juventus batte il Bologna per 2-0 grazie i goal di @arthurhromelo , @WMckennie e le parate di… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bologna

Sky Sport

'Io al Milan? Non mi fanno effetto queste voci, sto qui e gioco per il Bologna provando a fare meglio possibile'. Così il centrocampista rossoblù Mattias Svanberg, a Dazn nei minuti precedenti alla ga ...La Juventus accorcia sulla vetta della classifica e torna pienamente in corsa per lo scudetto. Successo dei bianconeri nel lunch match della 19esima giornata del campionato di Serie A, niente da fare ...