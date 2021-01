Juve Bologna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Juve Bologna 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,All’Allianz Stadium,si affrontano nelvalido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - forumJuventus : Pirlo pre #JuveBologna: 'Vincere aiuta a vincere, lavoriamo per trovare continuità. Demiral è a disposizione, scegl… - Sport_Mediaset : #Juve, #DeLigt è guarito dal #Covid e a disposizione per il #Bologna. Il giocatore 'ha effettuato, come da protocol… - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - Juve, ecco i probabili undici contro il Bologna: Bernardeschi titolare nel 4-4-2 - TUTTOJUVE_COM : Sky - Juve, ecco i probabili undici contro il Bologna: Bernardeschi titolare nel 4-4-2 -