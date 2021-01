Juve Bologna 1-0 LIVE: Bernardeschi e Cuadrado si divorano il raddoppio (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Bologna 1-0 MOVIOLA 5? Cuadrado a terra – Il colombiano giù nel contatto in area con Dijks. Sacchi lascia proseguire. 7? Tiro Orsolini – Primo squillo rossoblù di Orsolini, con il suo mancino che si spegne a lato. 15? Gol Arthur – Destro dalla distanza vincente per il brasiliano, con una deviazione decisiva a spiazzare Skorupski. 19? Parata Szczesny – Risponde presente il portiere polacco, che devia in angolo il tiro di Orsolini. 24? Orsolini ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 5?a terra – Il colombiano giù nel contatto in area con Dijks. Sacchi lascia proseguire. 7? Tiro Orsolini – Primo squillo rossoblù di Orsolini, con il suo mancino che si spegne a lato. 15? Gol Arthur – Destro dalla distanza vincente per il brasiliano, con una deviazione decisiva a spiazzare Skorupski. 19? Parata Szczesny – Risponde presente il portiere polacco, che devia in angolo il tiro di Orsolini. 24? Orsolini ...

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Comincia #JuveBologna L'obiettivo è solo uno. Forza, ragazzi ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ?? - RodolfoBrutti : Ma tra il Danilo della #Juve e quello del #Bologna qual è 'quello vero'? #jvtblive #JuveBologna - Rossonerosemper : Giusto stamattina dicevo che il rigore per l'Atalanta è figlio dell'ambiente creato, ad un'altra squadra non l'avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna Juventus-Bologna 1-0 LIVE, il risultato in diretta Sky Sport Juventus-Bologna 1-0 Live: vantaggio bianconero con Arthur, decisiva una deviazione

La Juventus vuole approfittare dei passi falsi di Milan e Inter per accorciare sulla vetta della classifica. Gli uomini di Mihajlovic vuole punti preziosi per la salvezza.

LIVE TJ - JUVENTUS-BOLOGNA 1-0 - Re Arthur trova il primo gol per la sua Signora

27' JUVE VICINIISSIMA AL RADDOPPIO - Giocata sontuosa di Ronaldo che dal limite dell'area impegna Skorupski, sulla respinta il primo ad avventarsi è Berna che però non riesce ...

