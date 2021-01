Juric: “Prestazione stupenda, il miglior Verona della stagione” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha commentato così a Sky Sport il successo in rimonta sul Napoli: Che partita è stata?“Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell’errore, ma poi l’abbiamo meritata in tutti i sensi con una Prestazione stupenda. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello, credo i migliori della stagione. Nell’ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene”. L’Europa League è lì…“Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare più punti possibili e poi si vede”. Tutti parlano bene di lei.“C’è una bella organizzazione da parte di tutti, i ragazzi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Ivan, tecnico del, ha commentato così a Sky Sport il successo in rimonta sul Napoli: Che partita è stata?“Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell’errore, ma poi l’abbiamo meritata in tutti i sensi con una. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose eiamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello, credo i. Nell’ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene”. L’Europa League è lì…“Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare più punti possibili e poi si vede”. Tutti parlano bene di lei.“C’è una bella organizzazione da parte di tutti, i ragazzi ...

oskarbarreto : RT @HellasVeronaFC: #Juric: 'Miglior prestazione stagionale, grande gioia, ma che dispiacere non poter festeggiare coi nostri tifosi' #Dai… - HellasVeronaFC : #Juric: 'Miglior prestazione stagionale, grande gioia, ma che dispiacere non poter festeggiare coi nostri tifosi'… - sportli26181512 : Verona, Juric cauto sull'Europa League: 'Trenta punti sono tanti, ma...': L'allenatore gialloblù: 'Non ho visto un… - MundoNapoli : Ivan Juric: “E’ stata la miglior prestazione di quest’anno” - Paroladeltifoso : Juric: “È stata la nostra miglior prestazione. Vinto con sacrificio e volontà” -