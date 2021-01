Jim Carrey saluta l'ex first lady Melania Trump con l'augurio di un buon divorzio (Di domenica 24 gennaio 2021) Jim Carrey ha dedicato una vignetta alla 'peggiore' ex first lady Melania Trump con l'augurio di un divorzio remunerativo dal marito Donald Trump. La star Jim Carrey non ha fatto passare inosservato l'addio di Melania Trump alla Casa Bianca, dedicandole una vignetta irriverente sui social, condividendo una rappresentazione dell'ex first lady non proprio lusinghiera, ma augurandole un "vantaggioso" divorzio. Nella sua ultima vignetta politica, l'artista e l'attore Jim Carrey ha deciso di festeggiare la vittoria e l'insediamento del Presidente Joe Biden rappresentando Melania Trump in modo satirico, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 gennaio 2021) Jimha dedicato una vignetta alla 'peggiore' excon l'di unremunerativo dal marito Donald. La star Jimnon ha fatto passare inosservato l'addio dialla Casa Bianca, dedicandole una vignetta irriverente sui social, condividendo una rappresentazione dell'exnon proprio lusinghiera, ma augurandole un "vantaggioso". Nella sua ultima vignetta politica, l'artista e l'attore Jimha deciso di festeggiare la vittoria e l'insediamento del Presidente Joe Biden rappresentandoin modo satirico, ...

