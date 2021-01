Jeep - Gli 80 anni del mito americano - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 24 gennaio 2021) Con la serie speciale 80thversary della Renegade, che segue la scia delle omonime versionivendute Oltreoceano, la Casa americana del neonato gruppo Stellantis dà il via anche in Italia a una serie di iniziative per celebrare i primi 80del marchio, di cui ripercorriamo la storia attraverso una galleria d'immagini nella quale abbiamo raccolto alcuni dei modelli più significativi realizzati dal costruttore. Incertezze storiche. Il nomevenne registrato nel 1950 per poi essere adottato come marchio solo a partire dal 1963, ma la nascita della Casa (o, meglio, di quella che all'epoca era solo una gamma di fuoristrada) viene comunque fatta risalire al 1941, anno in cui prese il via la fornitura della Willys MB, la piccola 4x4 che l'esercitoavrebbe poi adottato su ogni fronte ...