Jeep - Gli 80 anni del mito americano - FOTO GALLERY (Di domenica 24 gennaio 2021) Con la serie speciale 80th anniversary della Renegade, che segue la scia delle omonime versioni Jeep vendute Oltreoceano, la Casa americana del neonato gruppo Stellantis dà il via anche in Italia a una serie di iniziative per celebrare i primi 80 anni del marchio, di cui ripercorriamo la storia attraverso una galleria d'immagini nella quale abbiamo raccolto alcuni dei modelli più significativi realizzati dal costruttore. Incertezze storiche. Il nome Jeep venne registrato nel 1950 per poi essere adottato come marchio solo a partire dal 1963, ma la nascita della Casa (o, meglio, di quella che all'epoca era solo una gamma di fuoristrada) viene comunque fatta risalire al 1941, anno in cui prese il via la fornitura della Willys MB, la piccola 4x4 che l'esercito americano avrebbe poi adottato su ogni fronte ... Leggi su quattroruote (Di domenica 24 gennaio 2021) Con la serie speciale 80thversary della Renegade, che segue la scia delle omonime versionivendute Oltreoceano, la Casa americana del neonato gruppo Stellantis dà il via anche in Italia a una serie di iniziative per celebrare i primi 80del marchio, di cui ripercorriamo la storia attraverso una galleria d'immagini nella quale abbiamo raccolto alcuni dei modelli più significativi realizzati dal costruttore. Incertezze storiche. Il nomevenne registrato nel 1950 per poi essere adottato come marchio solo a partire dal 1963, ma la nascita della Casa (o, meglio, di quella che all'epoca era solo una gamma di fuoristrada) viene comunque fatta risalire al 1941, anno in cui prese il via la fornitura della Willys MB, la piccola 4x4 che l'esercitoavrebbe poi adottato su ogni fronte ...

simonetto_anna : @moviedob826 @dylanobrien @Mets mi può investire con la sua jeep e gli chiederei scusa?? - Titti72090919 : @gennycolor Io estinguerei il mutuo, farei un ricovero per randagi top, una piscina per nuotare, farei beneficenza… - stisciem : Vetri antiproiettile in ufficio e una jeep blindata per gli spostamenti: ritratto di un uomo che vive da 30 anni so… - tizianafait : L’incontro tra #Juventus e #Bologna è stata l’occasione per celebrare gli 80 anni di Jeep® e sottolineare il connub… - kornfeind : Top news today: Jeep, gli 80 anni del mito americano: la Foto Gallery - -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Gli Jeep, gli 80 anni del mito americano: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Jeep Renegade 1.6 Mjt 120 CV Longitude nuova a Paolisi

Annuncio vendita Jeep Renegade 1.6 Mjt 120 CV Longitude nuova a Paolisi, Benevento nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Jeep Wrangler: in arrivo un kit frontale ispirato alla YJ degli anni 80

La nuova Jeep Wrangler riceverà presto un kit frontale realizzato da Quadratec ispirato alla generazione YJ degli anni '80.

Annuncio vendita Jeep Renegade 1.6 Mjt 120 CV Longitude nuova a Paolisi, Benevento nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...La nuova Jeep Wrangler riceverà presto un kit frontale realizzato da Quadratec ispirato alla generazione YJ degli anni '80.