Italia’s Got talent, torna da 27 gennaio: ecco le dichiarazioni di Mara Maionchi (Di domenica 24 gennaio 2021) Dal 27 gennaio tornerà Italia’s Got talent: il talent farà il suo ritorno in prime time su TV 8 tutti i mercoledì dalle ore 21:30, le puntante in programma sono sette, la finale andrà in onda in diretta. Alla finalissima arriveranno dodici talenti, il pubblico da casa sarà poi chiamato a decretare il vincitore attraverso il televoto. Gli iscritti pronti a tentare la fortuna ad oggi sono più 3.000. Tutti i protagonisti avranno caratteristiche diverse tra loro. Il 36% dei concorrenti provengono dal sud, il 33% dal nord, il 25% dal centro e invece il 6% dall’estero. Secondo le anticipazioni, il concorrente più anziano avrà 84 anni, mentre quello più giovane ne avrà soltanto 6. Le puntate che andranno in onda da fine gennaio, sono state registrate tra il mese di settembre e quello di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 gennaio 2021) Dal 27torneràGot: ilfarà il suo ritorno in prime time su TV 8 tutti i mercoledì dalle ore 21:30, le puntante in programma sono sette, la finale andrà in onda in diretta. Alla finalissima arriveranno dodicii, il pubblico da casa sarà poi chiamato a decretare il vincitore attraverso il televoto. Gli iscritti pronti a tentare la fortuna ad oggi sono più 3.000. Tutti i protagonisti avranno caratteristiche diverse tra loro. Il 36% dei concorrenti provengono dal sud, il 33% dal nord, il 25% dal centro e invece il 6% dall’estero. Secondo le anticipazioni, il concorrente più anziano avrà 84 anni, mentre quello più giovane ne avrà soltanto 6. Le puntate che andranno in onda da fine, sono state registrate tra il mese di settembre e quello di ...

Marcell03827767 : @SkyTG24 Skytg24... se i vostri genitori durante i loro sacrifici di vita ed economici per farvi studiare all'unive… - ianne_katia : RT @SkyTG24: Italia's Got Talent 2021: 4 curiosità sul giudice Federica Pellegrini - SkyTG24 : Italia's Got Talent 2021: 4 curiosità sul giudice Federica Pellegrini - AtotheRtotheY : fun fact di ieri sera: stavo parlando con una mia amica in salotto e ad un certo punto sentiamo provenire dalla tv… - SerieTvserie : Italia’s got talent, Frank Matano: “In tv si parla solo di covid, giusto che ci sia anche la nostra leggerezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Regali di Natale: 1 italiano su 3 li acquisterà a Novembre con un budget da 150 a 200 euro castelloincantato.it