Inzaghi | «Gara vinta meritatamente Il rinnovo? Siamo a buon punto» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato dopo la gara vinta contro il Sassuolo: ecco le parole del tecnico della Lazio

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Sassuolo. «L'abbiamo approcciata bene contro una squadra che fa un bellissimo calcio, ma abbiamo tenuto il loro possesso, sui tiri in porta abbiamo fatto meglio, siamo stati migliori, abbiamo vinto meritatamente perchè andare sotto subito non è mai semplice. Rinnovo? Siamo a buon punto, ci siamo visti anche ieri, abbiamo un ottimo rapporto, forse una volta in 17 anni abbiamo discusso!».

