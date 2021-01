Insegnanti, forze di polizia e fascia 60-79 anni, ecco per chi scatta il rinvio del vaccino (Di domenica 24 gennaio 2021) Il governo al lavoro per correggere il piano presentato da Speranza il 2 dicembre: entro fine marzo meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi 2021 saranno vaccinati solo 7 milioni di italiani: tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle Rsa, over 80 e pazienti fragili, oncologici, cardiologici e ematologici Leggi su ilsole24ore (Di domenica 24 gennaio 2021) Il governo al lavoro per correggere il piano presentato da Speranza il 2 dicembre: entro fine marzo meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi 2021 saranno vaccinati solo 7 milioni di italiani: tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e personale delle Rsa, over 80 e pazienti fragili, oncologici, cardiologici e ematologici

Il governo al lavoro per correggere il piano presentato da Speranza il 2 dicembre: entro fine marzo meno di 15 milioni di dosi contro i 28 milioni delle previsioni iniziali. Nei primi tre mesi 2021 sa ...

Vaccino anticovid, slittano le dosi per i tagli di Pfizer. A rischio anche l’immunità

Il calendario italiano delle somministrazioni del vaccino anticovid rischia di essere riscritto a causa di tagli alle fornitura annunciati da Pfizer e AstraZeneca. A rischio slittamento sono gli over ...

Vaccino anticovid, slittano le dosi per i tagli di Pfizer. A rischio anche l'immunità

Il calendario italiano delle somministrazioni del vaccino anticovid rischia di essere riscritto a causa di tagli alle fornitura annunciati da Pfizer e AstraZeneca. A rischio slittamento sono gli over ...