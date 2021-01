Innovazione culturale dal basso per salvare il Paese

Leggi su formiche

(Di domenica 24 gennaio 2021) Non è facile di questi tempi provare ad immaginare il futuro dell’Italia. È cosa dura e triste. Mentre il governo prova ad allungare inutilmente la propria agonia, la discussione sulle tanto necessarie riforme strutturali appare, tanto chiaramente quanto drammaticamente, un sogno irrealizzabile. Ma non è certo una questione dei politicanti di questi tempi. Un collega economista mi raccontava che già nella prima metà degli anni novanta del secolo scorso il problema delle pensioni italiane era ben chiaro nei circoli scientifici internazionali. Che l’Italia non investisse seriamente inlo studiai in Carnegie Mellon quindici anni fa. Che il sistema educativo e quello universitario italiano sono in crisi l’ho sentito ripetere ai tempi del liceo. Mi domando spesso quanto questo fenomeno collettivo di slippery slope – in cui ogni anno undi ...