Inciucione per fare il mazzo a Conte Pure Travaglio avverte il pericolo | Salvini e Renzi? Che succede in privato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) Da quaranta giorni andrebbe avanti “l'” tra Matteoe Matteo. Ne è convinto il Fatto Quotidiano, che ovviamente getta discredito sugli avversari apparentemente distanti su tutto ma uniti da un punto cruciale: far fuori (politicamente) Giuseppe. Il tutto sarebbe nato lo scorso 9 dicembre, quando il leader di Italia Viva in Senato ha attaccato il premier minacciando la crisi e riscuotendo gli applausi di tutto il centrodestra e in particolare di, che si sarebbe complimentato con lui. “Bravo, hai ragione su tutto”, “hai visto? Gli ho fatto il”, avrebbe risposto. Da allora i contatti sarebbero andati avanti direttamente o tramite emissari per cercare di convergere su un governo di larghe intese, che però è ...