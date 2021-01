Incidente sul lavoro a Frattamaggiore: Salvatore Di Ruggiero lascia moglie e tre figli (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una vittima sul lavoro in Campania. Un operaio di 47 anni è morto in seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale in via Russo a Frattamaggiore (Napoli). Salvatore Di Ruggiero era impegnato in una manutenzione quando all’improvviso è precipitato da un’altezza di all’incirca 5 metri, battendo con la testa sul selciato. Per Salvatore non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Salvatore Di Ruggiero, originario di Arzano ma residente a Carinaro, lascia una moglie e tre figli. Il quarantenne era un impiegato della Gestione Servizi, azienda del gruppo Mac Dab, proprietaria del complesso immobiliare, ex canapificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale caserma ed il personale ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 24 gennaio 2021) Ancora una vittima sulin Campania. Un operaio di 47 anni è morto in seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale in via Russo a(Napoli).Diera impegnato in una manutenzione quando all’improvviso è precipitato da un’altezza di all’incirca 5 metri, battendo con la testa sul selciato. Pernon c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.Di, originario di Arzano ma residente a Carinaro,unae tre. Il quarantenne era un impiegato della Gestione Servizi, azienda del gruppo Mac Dab, proprietaria del complesso immobiliare, ex canapificio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale caserma ed il personale ...

Ancora una vittima sul lavoro in Campania. Un operaio di 47 anni è morto in seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale in via Russo a ...

