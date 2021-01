In Lombardia inutilizzate 900 mila dosi di anti-influenzale costate 10 milioni di euro (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Per la campagna vaccinale anti-influenzale 2020/2021 la Regione Lombardia ha speso 31.893.400 euro per avere a disposizione 2.675.888 dosi, di cui ne sono state inoculate 1.818.601, al di sotto del target di circa due milioni e seicentomila indicato a ottobre dalle autorità sanitarie lombarde. Al 15 gennaio avanzano, in questo calcolo, circa 900 mila dosi non usate per i vaccini e rimaste nei magazzini per un valore di dieci milioni di euro. I dati, anticipati dal tgLa7, risultano da alcuni documenti interni a Palazzo Lombardia letti dall'AGI dai quali si evince come questi numeri si discostino in modo netto dagli anni passati. Nel 2019/2020 le spese ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Per la campagna vaccinale2020/2021 la Regioneha speso 31.893.400per avere a disposizione 2.675.888, di cui ne sono state inoculate 1.818.601, al di sotto del target di circa duee seicentoindicato a ottobre dalle autorità sanitarie lombarde. Al 15 gennaio avanzano, in questo calcolo, circa 900non usate per i vaccini e rimaste nei magazzini per un valore di diecidi. I dati,cipati dal tgLa7, risultano da alcuni documenti interni a Palazzoletti dall'AGI dai quali si evince come questi numeri si discostino in modo netto dagli anni passati. Nel 2019/2020 le spese ...

AGI - Per la campagna vaccinale anti-influenzale 2020/2021 la Regione Lombardia ha speso 31.893.400 euro per avere a disposizione 2.675.888 dosi, di cui ne sono state inoculate 1.818.601, al di sotto ...

Vaccini anti-influenzali e quelle dosi rimaste in deposito: persi 10 milioni

Sarebbero 900 mila le dosi di vaccino anti-influenzale rimaste inutilizzate in Lombardia. Il dato, anticipato dal tgL7, emergerebbe da alcuni documenti riservati della Regione ...

Sarebbero 900 mila le dosi di vaccino anti-influenzale rimaste inutilizzate in Lombardia. Il dato, anticipato dal tgL7, emergerebbe da alcuni documenti riservati della Regione ...