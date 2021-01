Immobilizzato con stretta al collo per 14 minuti da un agente uruguaiano: 35enne muore nel cortile dell’ambasciata italiana a Montevideo (Di domenica 24 gennaio 2021) La mattina del 1 gennaio Luca Ventre è entrato nell’ambasciata italiana di Montevideo, in Uruguay, e ne è uscito dopo 30 minuti privo di sensi. Poco dopo, i medici dell’ospedale dove era stato portato da addetti della stessa sede diplomatica, “trascinato a peso morto dagli agenti, a testa in giù”, ha dichiarato il fratello Fabrizio a Radio Capital, lo hanno dichiarato morto. È un mistero, quello sul decesso del 35enne italiano che viveva nel Paese sudamericano, sul quale la Farnesina ha dichiarato in una nota di voler far luce il prima possibile. “Ho visto le immagini delle telecamere di sicurezza. Diversamente da quanto comunicato il 2 gennaio, secondo cui mio fratello aveva scavalcato ed era morto per un malore, ho potuto osservare che è stato massacrato e torturato da un vigilantes che gli ha tenuto il braccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La mattina del 1 gennaio Luca Ventre è entrato nell’ambasciatadi, in Uruguay, e ne è uscito dopo 30privo di sensi. Poco dopo, i medici dell’ospedale dove era stato portato da addetti della stessa sede diplomatica, “trascinato a peso morto dagli agenti, a testa in giù”, ha dichiarato il fratello Fabrizio a Radio Capital, lo hanno dichiarato morto. È un mistero, quello sul decesso delitaliano che viveva nel Paese sudamericano, sul quale la Farnesina ha dichiarato in una nota di voler far luce il prima possibile. “Ho visto le immagini delle telecamere di sicurezza. Diversamente da quanto comunicato il 2 gennaio, secondo cui mio fratello aveva scavalcato ed era morto per un malore, ho potuto osservare che è stato massacrato e torturato da un vigilantes che gli ha tenuto il braccio ...

