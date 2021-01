Immobile porta alla vittoria la Lazio contro il Sassuolo e aggancia il Napoli in classifica (Di domenica 24 gennaio 2021) Le due squadre nel secondo tempo non si accontentano della parità e premono sull'acceleratore. Neroverdi che provano a imbastire un giro palla efficace, ma i padroni di casa alzano il pressing ragion ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Le due squadre nel secondo tempo non si accontentano della parità e premono sull'acceleratore. Neroverdi che provano a imbastire un giro pefficace, ma i padroni di casa alzano il pressing ragion ...

Bonner_one : @AquilottoEddy Se è fallo da ultimo uomo si. Non ho visto se c’erano difensori tra Immobile e la porta - AweSimo8 : Quello di Immobile al limite dell'area era fallo netto e poteva essere pure quasi rosso perché se non lo buttava gi… - Bonner_one : @AquilottoEddy Perché non può intervenire. Immobile non va verso la porta da solo? Mi sembrava non avesse altri difensori davanti - ducciosiena : Vogliamo parlare anche stasera dell’arbitro Giua in Lazio -Sassuolo ?? Ma come fa ad arbitrare ??almeno 3 errori ma… - josephruggy : @sscnapoli Meret come non averlo, Di Lorenzo immobile urge riposare, Baka troppo lezioso, Insigne demotivato, Petag… -