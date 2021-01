Illegittime le ordinanze che dispongono la “chiusura” delle scuole se non c’è prova correlazione tra contagi e scuola

(Di domenica 24 gennaio 2021) Non solo leregionali ma anche quelle comunali stanno determinando contenziosi in materia di sospensione dell’attività didattica per coronavirus. Questo è il caso che ora si commenta, del TAR della Calabria Pubblicato il 18/01/2021 N. 00100/2021 L'articolo .

VolantinoSicuro : Scopri perchè il vietare il volantinaggio è anticostituzionale Legge tutte le ordinanze dichiarate illegittime:… - ag_notizie : Coronavirus e scuole chiuse, i genitori vanno allo scontro: 'Illegittime e abnormi le ordinanze del sindaco'… -

Ultime Notizie dalla rete : Illegittime ordinanze

Orizzonte Scuola

Finisce davanti a un giudice l'istituzione della zona rossa in Lombardia. Come anticipato nei giorni scorsi dal governatore Attilio Fontana, la Regione ha depositato ieri al Tar del Lazio il ricorso c ...“ Lo stop all’assistenza domiciliare agli anziani, specie in tempo di covid e di restrizioni dettate dalla zona rossa è chiaramente un atto illegittimo. Mi congratulo con il presidente e le socie lavo ...