Il Verona batte il Napoli in rimonta, Genoa ok con il Cagliari (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Napoli cade a Verona 3-1, il Genoa batte 1-0 il Cagliari e la cura Ballardini dimostra di funzionare. Questi i risultati delle partite pomeridiane della 19esima giornata di serie A. Napoli in vantaggio dopo 9' secondi grazie a un liscio di Dimarco sul lancio di Demme che spalanca la porta a Lozano. L'italo tedesco potrebbe chiuderla due volte, ma prima centra lo stesso Lozano e poi costringe al miracolo Silvestri. Col passare dei minuti entra in campo anche il Verona. Il portiere del Napoli poi si esalta sul tocco ravvicinato di Lazovic e salva i suoi. Nella ripresa Gattuso ci prova con Mertens per Insigne, ma viene punito da Barak che sul lancio di Zaccagni brucia uno spaesato Maksimovic.Il Napoli, surclassato fisicamente, riesce ...

