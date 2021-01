Il segreto cancellato nel day time: si torna domenica 31 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Che fine ha fatto Il segreto? Se lo staranno chiedendo i tanti telespettatori che seguivano ogni giorno la soap spagnola. Una media di 2 milioni di persone, qualcosina in meno nelle ultime settimane che dovranno aspettare la domenica per scoprire come andrà a finire questa saga. Dal 25 gennaio 2021 infatti nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda al posto de Il segreto la serie turca Daydreamer-Le ali del sogno. Mediaset ha deciso di cambiare ancora una volta le carte in tavola per cui da domani, la serie turca con l’amatissimo Can Yaman andrà in onda con gli ultimi episodi, alle 16,45 prima di Pomeriggio 5. Per quanto riguarda invece Il segreto, possiamo ricordarvi che mancano circa una ventina di episodi al gran finale. Se fossero andati in onda senza tagli in questi mesi e senza la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 24 gennaio 2021) Che fine ha fatto Il? Se lo staranno chiedendo i tanti telespettatori che seguivano ogni giorno la soap spagnola. Una media di 2 milioni di persone, qualcosina in meno nelle ulsettimane che dovranno aspettare laper scoprire come andrà a finire questa saga. Dal 252021 infatti nel pomeriggio di Canale 5 andrà in onda al posto de Illa serie turca Daydreamer-Le ali del sogno. Mediaset ha deciso di cambiare ancora una volta le carte in tavola per cui da domani, la serie turca con l’amatissimo Can Yaman andrà in onda con gli ultimi episodi, alle 16,45 prima di Pomeriggio 5. Per quanto riguarda invece Il, possiamo ricordarvi che mancano circa una ventina di episodi al gran finale. Se fossero andati in onda senza tagli in questi mesi e senza la ...

Consuelide : RT @laperlaneranera: SVEGLIA! Chi e dove ha ricombinato in laboratorio segreto, il virus del Covid-19? Dopo un Anno ancora gli ispettori de… - MutiLeonilde : RT @laperlaneranera: SVEGLIA! Chi e dove ha ricombinato in laboratorio segreto, il virus del Covid-19? Dopo un Anno ancora gli ispettori de… - mariana80024548 : RT @laperlaneranera: SVEGLIA! Chi e dove ha ricombinato in laboratorio segreto, il virus del Covid-19? Dopo un Anno ancora gli ispettori de… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: SVEGLIA! Chi e dove ha ricombinato in laboratorio segreto, il virus del Covid-19? Dopo un Anno ancora gli ispettori de… - laperlaneranera : SVEGLIA! Chi e dove ha ricombinato in laboratorio segreto, il virus del Covid-19? Dopo un Anno ancora gli ispettori… -

Ultime Notizie dalla rete : segreto cancellato Il segreto cancellato nel day time: si torna domenica 31 gennaio Ultime Notizie Flash Il segreto cancellato nel day time: si torna domenica 31 gennaio

Ecco le anticipazioni de Il segreto cancellato dal day time di Canale 5 andrà in onda solo domenica. Si torna il 31 gennaio 2021 ...

Resident Evil Village: Maiden Visual Demo - prova

Abbiamo provato la Visual Demo 'Maiden' dedicata a Resident Evil: Village in esclusiva per PS5. Capcom ci porta nel castello della misteriosa Lady Dimitrescu nei panni di una prigioniera.

Ecco le anticipazioni de Il segreto cancellato dal day time di Canale 5 andrà in onda solo domenica. Si torna il 31 gennaio 2021 ...Abbiamo provato la Visual Demo 'Maiden' dedicata a Resident Evil: Village in esclusiva per PS5. Capcom ci porta nel castello della misteriosa Lady Dimitrescu nei panni di una prigioniera.