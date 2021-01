IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 31 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di domenica 24 gennaio 2021)de Ildi31: Emilia intende portare Raimundo in una clinica e coinvolge Matias nel suo piano. Alicia, dopo essere scampata all’attentato, rientra a Puente Viejo. La ragazza, nonostante gli Arcangeli abbiano rivendicato l’attentato, non intende ritirarsi dalla corsa a Sindaco (come invece hanno fatto molti altri candidati), nonostante anche lei sia spaventata. Don Ignacio ottiene un colloquio con Urrutia, ma quest’ultimo gli dà la colpa per tutto quello che gli è accaduto. Isabel cerca di riavvicinarsi a Iñigo, ma lui la lascia da sola in giardino e così la Marchesa si accorge che qualcuno si è intrufolato nella proprietà! Marta e Ramon aspettano un figlio, ma lei prega un riluttante Ramon di tornare a Bilbao e non appare così ...