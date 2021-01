Il piano vaccini slitta di due mesi. Bruxelles: “Faremo rispettare i patti” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ad oggi sono quasi un milione e quattrocentomila le somministrazioni effettuate in Italia. Di queste, poco meno di centomila hanno riguardato la dose di richiamo, circa il 7% del totale delle inoculazioni. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 24 gennaio 2021) Ad oggi sono quasi un milione e quattrocentomila le somministrazioni effettuate in Italia. Di queste, poco meno di centomila hanno riguardato la dose di richiamo, circa il 7% del totale delle inoculazioni.

matteosalvinimi : Bisogna aspettare un vice-ministro a Domenica In per scoprire che il governo è in ritardo di settimane sul piano va… - berlusconi : Scriveremo il nostro Piano Vaccini: è necessario ristabilire le giuste priorità tra le categorie a rischio e metter… - renatobrunetta : Il Piano Arcuri fa acqua da tutte le parti: prevede di raggiungere l'immunità di gregge fra 10-15 mesi. Troppo tard… - PaolinoBonapar1 : RT @gippu1: I tempi sono maturi per la nomina di Davide #Ballardini a commissario unico per la gestione del piano vaccini. - leonora22303974 : @archmeo @gaiatortora @piersileri Certo che il piano vaccini non esiste. E' evidente! -