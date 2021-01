Il piano vaccinazioni slitta di 2 mesi. Pfizer rassicura: ora a regime le forniture. Domani vertice europeo (Di domenica 24 gennaio 2021) Le riduzioni nella consegna delle dosi di vaccino "faranno slittare di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over - 80 e di circa 6 - 8 settimane per il resto della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le riduzioni nella consegna delle dosi di vaccino "farannore di circa quattro settimane i tempi previsti per la vaccinazione degli over - 80 e di circa 6 - 8 settimane per il resto della ...

VincenzoDeLuca : #VACCINAZIONI: “UN SOLO CRITERIO: UN #VACCINO PER OGNI CITTADINO” La mia dichiarazione ?? - Alessia_Bettini : RT @DarioNardella: L’anno di Dante, il piano logistico per le vaccinazioni, la riapertura delle scuole e altri aggiornamenti sulla città. #… - marie_lefevbre : RT @jacopo_iacoboni: Ecco perché c’è la crisi di governo: perché Conte Arcuri hanno fallito drammaticamente anche nel piano di vaccinazioni… - fabiovalenza : RT @jacopo_iacoboni: Ecco perché c’è la crisi di governo: perché Conte Arcuri hanno fallito drammaticamente anche nel piano di vaccinazioni… - fran_rom_corr : RT @DarioNardella: L’anno di Dante, il piano logistico per le vaccinazioni, la riapertura delle scuole e altri aggiornamenti sulla città. #… -