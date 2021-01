Il Paradiso delle Signore | anticipazioni dal 25 al 29 gennaio | il voltafaccia di Umberto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 24 gennaio 2021) Intrighi, passioni e gelosie caratterizzeranno una nuova settimana di programmazione de Il, come spiegano ledal 25 al 29. Innanzitutto, Gabriella si sentirà sempre più colpevole per il bacio dato a Salvatore e si sforzerà di stare vicino a Cosimo, che è rimasto senza il padre e deve curare gli affari di famiglia. Il giovane, inoltre, dovrà anche portare a compimento l'accordo conche Arturo non ha fatto in tempo a firmare. Nel frattempo, in atelier, Beatrice assisterà ad una scenata tra Giuseppe e Agnese e avrà la certezza che la donna sia succube del marito. Più tardi, Irene darà un appuntamento serale a Rocco in magazzino, ma lui si dimenticherà di andarci, poiché Maria lo coinvolgerà in una cena a sorpresa in casa Amato ...