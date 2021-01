Il nuovo James Bond? Spunta il nome di Cillian Murphy (Di domenica 24 gennaio 2021) Si parla da tempo di chi sarà il sostituto di Daniel Craig nel ruolo dell’agente più amato del cinema. Com’è noto, l’attore ha detto ufficialmente addio a James Bond, i cui panni aveva vestito per la prima volta in Casino Royale (2006). Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere il fatto che Lashana Lynch, coprotagonista di Craig in No time to day (la cui uscita è stata nuovamente rinviata causa Covid), sarebbe diventata la nuova 007. Ma il nome della Lynch, che erediterà comunque sullo schermo (si spera presto) il tesserino di James Bond, non dovrebbe rientrare in realtà nella lista dei nuovi papabili interpreti. Tra questi, invece, un nome si fa particolarmente presente negli ultimi giorni. Stiamo parlando di Cillian Murphy, amatissimo protagonista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Si parla da tempo di chi sarà il sostituto di Daniel Craig nel ruolo dell’agente più amato del cinema. Com’è noto, l’attore ha detto ufficialmente addio a, i cui panni aveva vestito per la prima volta in Casino Royale (2006). Nei mesi scorsi ha fatto molto discutere il fatto che Lashana Lynch, coprotagonista di Craig in No time to day (la cui uscita è stata nuovamente rinviata causa Covid), sarebbe diventata la nuova 007. Ma ildella Lynch, che erediterà comunque sullo schermo (si spera presto) il tesserino di, non dovrebbe rientrare in realtà nella lista dei nuovi papabili interpreti. Tra questi, invece, unsi fa particolarmente presente negli ultimi giorni. Stiamo parlando di, amatissimo protagonista ...

James_Cook86 : @severusmagiustu Giusto in tempo per una nuova rivoluzione di febbraio, sperando che per liberarsi dello Zar non di… - BertoniMartina : @KeremBursin dopo questo inseguimento, sei pronto per diventare il nuovo James Bond. JUST SAYING #edabolat #SençalKapimi - sara_twin77 : 'ma penso che dovrebbe essere una donna' ?? - Iknowitsover70 : #CillianMurphy Why not? Un attore fra cani. Cillian Murphy nuovo James Bond? La fine di Peaky Blinders spinge in al… - Jessica17051947 : RT @BestMovieItalia: James Bond: spunta un nuovo nome tra i favoriti per il ruolo di 007. E lo adorerete! - -