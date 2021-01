Il Napoli sprofonda con il Verona e scivola al 6° posto (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel turno delle 15 della 19° giornata di Serie A c'è una doppia sfida che vede impegnate da una parte il Genoa contro il Cagliari, la sfida della salvezza dato la bassa posizione in classifica delle ... Leggi su globalist (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel turno delle 15 della 19° giornata di Serie A c'è una doppia sfida che vede impegnate da una parte il Genoa contro il Cagliari, la sfida della salvezza dato la bassa posizione in classifica delle ...

ottopagine : Subito Lozano, ma il Napoli sprofonda a Verona: azzurri ko 3-1 #Napoli - sportli26181512 : Roma avanti tutta. Il Napoli riparte, Empoli ok: Nella 12^ giornata di campionato secondo successo consecutivo nell… - RedazioneTvcity : Napoli: voragine in via del Cassano, sprofonda un auto - - Luca84728552 : @Luroar1 @virginiaraggi Anche a Napoli , dove sprofonda un ospedale è colpa della Raggi .....bravi #ancheiosparonel… - 273_333 : De magistris tifa Napoli e accusa De Luca . Ma oggi caduto palazzo in piazza Cavour , da settimane la salita Sanit… -