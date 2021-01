Il mistero dell'italiano morto in ambasciata. "Di Maio zitto, abbandonati da tutti". Farnesina travolta: scandalo internazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) La misteriosa morta di Luca Ventre a Montevideo rischia di trasformarsi in una slavina per la Farnesina e una fonte di grave imbarazzo per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il Messaggero riferisce la drammatica storia del 35enne italiano entrato vivo nell'ambasciata italiana in Uruguay, dove cercava di ottenere un colloquio, bloccato con irruenza dal servizio di sicurezza e trasportato in fin di vita in ospedale, dove poi è deceduto. I familiari però sospettano che sia stato proprio il violentissimo e prolungato "placcaggio" dentro l'ambasciata a procurargli l'infarto che poi lo ha ucciso, e che l'uomo sia arrivato già morto in ospedale. Come prove, le varie foto delle telecamere di sicurezza all'ambasciata e fuori dallo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) La misteriosa morta di Luca Ventre a Montevideo rischia di trasformarsi in una slavina per lae una fonte di grave imbarazzo per il ministro degli Esteri Luigi Di. Il Messaggero riferisce la drammatica storia del 35enneentrato vivo nell'italiana in Uruguay, dove cercava di ottenere un colloquio, bloccato con irruenza dal servizio di sicurezza e trasportato in fin di vita in ospedale, dove poi è deceduto. I familiari però sospettano che sia stato proprio il violentissimo e prolungato "placcaggio" dentro l'a procurargli l'infarto che poi lo ha ucciso, e che l'uomo sia arrivato giàin ospedale. Come prove, le varie fotoe telecamere di sicurezza all'e fuori dallo stesso ...

Pfizer Biontech ha annunciato tagli alle forniture e AstraZeneca ha fatto la stessa cosa dichiarando un problema alla catena produttiva. Ecco come cambia il piano vaccinale ...

Per la morte di Emanuele Lenzoni l’autista del pullman con il quale è entrato in collisione il suo scooter è indagato per omicidio stradale ...

