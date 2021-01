Il Meteo per l’Italia del 24 gennaio, maltempo al Centro-Sud: allerta in 11 regioni (Di domenica 24 gennaio 2021) La perturbazione atlantica presente sull’Italia da venerdì continua a sferzare il Paese propagando i suoi effetti anche per oggi 24 gennaio, in base a questo fattore la Protezione Civile Nazionale ha emesso un’allerta Meteo di livello arancione su Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria. allerta gialla su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 23 gennaio, e valido fino alle 23:59 di oggi, 24 gennaio è attivo un avviso di Meteo avverso con allerta arancione su Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise, ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021) La perturbazione atlantica presente sulda venerdì continua a sferzare il Paese propagando i suoi effetti anche per oggi 24, in base a questo fattore la Protezione Civile Nazionale ha emesso un’di livello arancione su Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria.gialla su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Campania, Puglia e Sicilia Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 23, e valido fino alle 23:59 di oggi, 24è attivo un avviso diavverso conarancione su Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Molise, ...

