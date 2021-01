Il medico risponde: Depressione e alimentazione (Di domenica 24 gennaio 2021) “Il medico risponde” Depressione e alimentazione DOMANDA Professore buonasera. Soffro di Depressione occasionale e volevo sapere se ci sono alimenti che possono aiutare a sollevare il morale. Per favore mi direbbe cosa mangiare? Grazie della risposta e buona serata.Ludovico (Orvieto) RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in questa rubrica medica, non devono ASSOLUTAMENTE, in alcun modo, sostituire il rapporto medico di Famiglia/Assistito. Si raccomanda per buona regola, di chiedere SEMPRE il parere del proprio medico di Famiglia, o Specialista di fiducia, il quale conosce in dettaglio la storia clinica del proprio Paziente. La nostra rubrica, non avendo fatto un'anamnesi di chi ci scrive, impossibile ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 gennaio 2021) “IlDOMANDA Professore buonasera. Soffro dioccasionale e volevo sapere se ci sono alimenti che possono aiutare a sollevare il morale. Per favore mi direbbe cosa mangiare? Grazie della risposta e buona serata.Ludovico (Orvieto) RISPOSTA A cura del Dr. Ferdinando Martinez ATTENZIONE: "Le informazioni contenute in questa rubrica medica, non devono ASSOLUTAMENTE, in alcun modo, sostituire il rapportodi Famiglia/Assistito. Si raccomanda per buona regola, di chiedere SEMPRE il parere del propriodi Famiglia, o Specialista di fiducia, il quale conosce in dettaglio la storia clinica del proprio Paziente. La nostra rubrica, non avendo fatto un'anamnesi di chi ci scrive, impossibile ...

giginapoli1926 : RT @_libellula70: Ti accorgi di essere invecchiata quando vai dal medico per un dolore e ti risponde: “per l’età che hai, va bene così”. - FBusbani : RT @_libellula70: Ti accorgi di essere invecchiata quando vai dal medico per un dolore e ti risponde: “per l’età che hai, va bene così”. - maurogab1 : RT @_libellula70: Ti accorgi di essere invecchiata quando vai dal medico per un dolore e ti risponde: “per l’età che hai, va bene così”. - leone52641 : RT @_libellula70: Ti accorgi di essere invecchiata quando vai dal medico per un dolore e ti risponde: “per l’età che hai, va bene così”. - rossanissima : RT @_libellula70: Ti accorgi di essere invecchiata quando vai dal medico per un dolore e ti risponde: “per l’età che hai, va bene così”. -

Ultime Notizie dalla rete : medico risponde Medico risponde a Gallera: "Mi offro io per somministrare il vaccino" Il Giorno Primo trapianto al mondo di entrambe le braccia: «Il paziente risponde bene»

Vent'anni dopo un incidente che gli costò l'amputazione di entrambi gli arti, un islandese è il primo uomo al mondo a ricevere un doppio trapianto di spalla e braccio. Operato ...

"Sindrome K", quel virus immaginario con cui tre medici romani salvarono gli ebrei dalle SS

Un morbo pericoloso, contagiosissimo. E del tutto inesistente. Un'invenzione grazie alla quale Giovanni Borromeo, Vittorio Sacerdoti e Adriano Ossicini ...

Vent'anni dopo un incidente che gli costò l'amputazione di entrambi gli arti, un islandese è il primo uomo al mondo a ricevere un doppio trapianto di spalla e braccio. Operato ...Un morbo pericoloso, contagiosissimo. E del tutto inesistente. Un'invenzione grazie alla quale Giovanni Borromeo, Vittorio Sacerdoti e Adriano Ossicini ...