Il leader supremo dell’Iran minaccia Trump online (Di domenica 24 gennaio 2021) In un messaggio pubblicato su Twitter il leader supremo dell’Iran Ali Khamenei sembra minacciare l’ex presidente americano Trump. Nel tweet si vede Trump che gioca a golf all’ombre di un aereo da guerra o di un grosso drone. Twitter ha poi sospeso l’account che per primo a twittato l’immagine. Il leader supremo dell’Iran minaccia Trump? Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) In un messaggio pubblicato su Twitter ilAli Khamenei sembrare l’ex presidente americano. Nel tweet si vedeche gioca a golf all’ombre di un aereo da guerra o di un grosso drone. Twitter ha poi sospeso l’account che per primo a twittato l’immagine. Il

MoliPietro : Il leader supremo dell’Iran minaccia Trump online - MattiaTiah27 : @jneverwalkalone Wooo swfafafa Hai anche preso il leader supremo e salvatore dell'umanità Connie nella foto bravissima?? - Stalingrad1994 : @Maxirobby @LeonardoCaciopp @verso_il_fronte @Spreciso Poi ovviamente strappare i bambini in tenera età dalle famig… - carlo112244 : RT @MarceVann: Quindi ricapitoliamo: @PaolaTavernaM5S ha frantumato la uallera per mesi perché voleva un direttorio, e non più un Capo Poli… - VoceIddio : @Stalingrad1994 @Gulaghista @StalinZio @Amos8125 Lo so. E guarda anche quello sport da negri dissoliti degenerati d… -

Ultime Notizie dalla rete : leader supremo La minaccia (social) di Khamenei contro Trump Formiche.net Il leader supremo dell’Iran minaccia Trump online

Il leader supremo dell'Iran Ali Khamenei minaccia di morte l'ex presidente americano Trump in un messaggio postato su Twitter.

L’Ayatollah Ali Khamenei minaccia Trump: Twitter gli sospende l’account

Twitter ha sospeso uno degli account della Guida suprema Ali Khamenei, dopo che questi aveva minacciato Donald Trump di “vendetta” a seguito della morte, lo scorso anno, del generale dei Pasdaran Qass ...

Il leader supremo dell'Iran Ali Khamenei minaccia di morte l'ex presidente americano Trump in un messaggio postato su Twitter.Twitter ha sospeso uno degli account della Guida suprema Ali Khamenei, dopo che questi aveva minacciato Donald Trump di “vendetta” a seguito della morte, lo scorso anno, del generale dei Pasdaran Qass ...