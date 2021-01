Il dramma del cantante Christian: “Ho pensato al suicidio” (Di domenica 24 gennaio 2021) Christian, noto anche come lo Julio Iglesias italiano, racconta gli anni più difficili della sua vita: “Non riuscivo più a cantare e volevo farla finita”. Ecco come ne è uscito. Il nome di Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, palermitano classe 1947, suonerà probabilmente sconosciuto ai lettori più giovani. Eppure c’è stato un tempo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021), noto anche come lo Julio Iglesias italiano, racconta gli anni più difficili della sua vita: “Non riuscivo più a cantare e volevo farla finita”. Ecco come ne è uscito. Il nome di, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, palermitano classe 1947, suonerà probabilmente sconosciuto ai lettori più giovani. Eppure c’è stato un tempo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

calciomercatoit : +++ #Brasile sotto shock: incidente aereo, morti quattro calciatori ed il presidente del #Palmas! +++ - irrisolvibile : ??Il Governo Conte dichiara il Piemonte zona rosso pompeiano, per far capire il dramma del Sud e disincentivare i co… - Testament73 : Il dramma del bluff è quando te lo vedono. - giannettimarco : RT @leggoit: Nuovo dramma in #Brasile, #aereo precipita dopo il decollo: morti quattro calciatori e il presidente del #Palmas - FabioOffreda : #hellasveronanapoli aspetto il twitter delle solite stronzate dei giocatori del @sscnapoli, che la prossima partita… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma del Il dramma del venditore ambulante di dolci: «Non lavoro da più di un anno» La Nuova Venezia Vento, pioggia e neve, nuova allerta meteo in Toscana

Nuova allerta meteo in Toscana: la sala operativa unificata della Protezione civile ha prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi fino a lunedì 25. In particolare dalla notte pre ...

Il dramma del cantante Christian: “Ho pensato al suicidio”

Christian, lo Julio Iglesias italiano, racconta gli anni più difficili della sua vita: "Non riuscivo più a cantare e volevo farla finita".

Nuova allerta meteo in Toscana: la sala operativa unificata della Protezione civile ha prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi fino a lunedì 25. In particolare dalla notte pre ...Christian, lo Julio Iglesias italiano, racconta gli anni più difficili della sua vita: "Non riuscivo più a cantare e volevo farla finita".