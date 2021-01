"Il Covid è nato in Italia". L'italo-cinese fa infuriare Del Debbio. Arriva Salvini: "Prima infettano il mondo, poi..." | Video (Di domenica 24 gennaio 2021) "Prima infettano il mondo con il Covid, dopo incolpano gli Italiani". Matteo Salvini su Twitter condivide un passaggio di Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio, in cui un imprenditore italo-cinese ospite in studio sostiene testualmente che il coronavirus sia nato in Italia. "Il virus ha creato il virus e lo ha esportato in tutto il mondo - accusa la leghista Silvia Sardone -, e ora si avvale di un vantaggio competitivo nei confronti degli altri paesi ed è l'unica potenza che sta aumentando il virus". L'italo-cinese si alza per andarsene: "Non l'abbiamo creato in Cina". Del Debbio corregge: "L'hanno portato, diciamo". "Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) "ilcon il, dopo incolpano glini". Matteosu Twitter condivide un passaggio di Dritto e rovescio di Paolo Del, in cui un imprenditoreospite in studio sostiene testualmente che il coronavirus siain. "Il virus ha creato il virus e lo ha esportato in tutto il- accusa la leghista Silvia Sardone -, e ora si avvale di un vantaggio competitivo nei confronti degli altri paesi ed è l'unica potenza che sta aumentando il virus". L'si alza per andarsene: "Non l'abbiamo creato in Cina". Delcorregge: "L'hanno portato, diciamo". "Ma ...

DSant65 : @BenedettaFrucci Che deve fare secondo te?Ora che la narrazione sta finendo? Il covid è nato per destabilizzare la… - D503Gaetano : RT @ditron99: Il #Covid_19 è nato dal 'guadagno di funzione'! E prosegue. WHO advisor: COVID-19 pandemic likely started via lab leak. http… - ditron99 : Il #Covid_19 è nato dal 'guadagno di funzione'! E prosegue. WHO advisor: COVID-19 pandemic likely started via lab… - lettense1 : RT @VittorioBanti: Ogni tanto una bella notizia: oggi è nato Andrea, mio nipote! ?? Mia sorella aveva preso il Covid a Natale ed è guarita p… - LlnuxBot : RT @unabellaestate: Lo retwitterò spesso perché esprime un concetto fondamentale non solo per quanto riguarda il combattere il #Covid, ma p… -