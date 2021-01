Il Commissario Ricciardi su Rai 1 la nuova fiction con Lino Guanciale da lunedì 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale i primi due episodi stasera lunedì 25 gennaio, la trama Il Commissario Ricciardi è la nuova fiction in 6 episodi da 100 minuti in onda su Rai 1 da lunedì 25 gennaio anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi), con Lino Guanciale protagonista, è co-prodotta da Rai fiction-Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff. La serie unisce il ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilconi primi due episodi stasera25, la trama Ilè lain 6 episodi da 100 minuti in onda su Rai 1 da25anche in streaming su RaiPlay dove sarà anche on demand. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (editi da Einaudi), conprotagonista, è co-prodotta da Rai-Clemart srl, Massimo Martino e Gabriella Buontempo, con la regia di Alessandro D’Alatri e sceneggiature firmate dallo stesso scrittore napoletano Maurizio de Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff. La serie unisce il ...

Radio24_news : A #Radiotube Social Village di @martacagnola alle 16 su #Radio24, @LinoGuanciale “Il commissario Ricciardi”.… - LinoGuanciale : Il commissario Ricciardi è già in viaggio per essere puntuale il 25 gennaio su @RaiUno e @RaiPlay ????????… - Raiofficialnews : 'Napoli, 1932. Luigi Alfredo Ricciardi è un commissario della Mobile ossessionato dal catturare gli assassini'. Dai… - infoitcultura : Intervista esclusiva a Lino Guanciale: “Con Il Commissario Ricciardi condivido il valore della riservatezza. In fut… - infoitcultura : Lino Guanciale: «Il mio Commissario Ricciardi come Dylan Dog» -