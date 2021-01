“Il commissario Ricciardi” | la nuova serie tv Rai con Lino Guanciale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021), ospite da Mara Venier a Domenica In, presenta “Il“, latv, in onda da lunedì 25 Gennaio su Rai Uno, di cui è protagonista. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, autore anche delle sceneggiature insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, latv è un misto di generi, tra poliziesco, noir e mistery. Un viaggio indietro nel tempo, nella Napoli degli anni ’30, con i suoi crimini efferati e il dover apparire una città tranquilla dove la criminalità non esiste, secondo quanto voluto dal Duce. Al fine di rendere più veritiero possibile questo viaggio indietro nel tempo, la produzione è stata assistita dalla Fondazione regionale per individuare i siti più adatti a ricreare quell’ambientazione. ...