Ibra | il rimprovero e quella frase da non equivocare

Leggi su serieanews

(Di domenica 24 gennaio 2021) Se parli con lui, non era una critica ma un dato di fatto. Soprattutto non era un alibi. Mahimovic, da padre, qualcosa ha detto alla squadra La sconfitta con l’Atalanta è stata meritata ed essere eletti campioni d’inverno, titolo virtuale che non regala trofei, è una magra consolazione. L’attaccante svedese è uscito sconsolato dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.