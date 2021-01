I risultati di Serie A, 19ª giornata: spettacolo Verona contro il Napoli, la classifica (Di domenica 24 gennaio 2021) I risultati della 19ª giornata del campionato di Serie A hanno fornito interessanti indicazioni per la zona scudetto e salvezza, la classifica è sempre più interessante. Nel primo match gol e spettacolo tra Benevento e Torino, 2-2 il risultato finale. Vittoria con il brivido della Roma contro lo Spezia, spettacolo dell’Atalanta sul campo del Milan. La Fiorentina vince lo scontro salvezza con il Crotone, solo un pareggio per l’Inter. Il Genoa supera il Cagliari, continua la sorpresa Verona che ha avuto la meglio del Napoli. Tutti i risultati e la classifica. I risultati di Serie A, 19ª giornata BENEVENTO-TORINO 2-2 (31? Viola rig, 49? ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 gennaio 2021) Idella 19ªdel campionato diA hanno fornito interessanti indicazioni per la zona scudetto e salvezza, laè sempre più interessante. Nel primo match gol etra Benevento e Torino, 2-2 il risultato finale. Vittoria con il brivido della Romalo Spezia,dell’Atalanta sul campo del Milan. La Fiorentina vince lo ssalvezza con il Crotone, solo un pareggio per l’Inter. Il Genoa supera il Cagliari, continua la sorpresache ha avuto la meglio del. Tutti ie la. IdiA, 19ªBENEVENTO-TORINO 2-2 (31? Viola rig, 49? ...

