I risultati delle gare di serie C delle 17 30

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 24 gennaio 2021) Si sono da poco concluse le17.30 diC, valevoli per la ventesima giornata di campionato. Nel girone A il Pontedera ottiene i tre punti in rimonta contro l’Olbia e raggiunge il decimo posto, ultima piazza utile per i play-off; la Pro Sesto pareggia in casa con la Juventus U23: i padroni di casa centrano il vantaggio al quarto d’ora della ripresa, ma gli ospiti non demordono e trovano il pari a una manciata di minti dal termine della gara. Nel girone B la Vecomp Verona si impone in rimonta nella trasferta di Cesena, uno a tre il risultato finale al Manuzzi. Gli incontri17.30 del girone C hanno visto l’Avellino aggiudicarsi per due a zero la gara esterna con la Turris (Silvestri al 23?, Maniero al 66?), terzo posto in solitaria per gli Irpini, e il ...