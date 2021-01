I 150 album da ascoltare almeno una volta nella vita

Leggi su panorama

(Di domenica 24 gennaio 2021) I dischi imprescindibili non sono quelli che contengono due o tre hit. Sono quegliche vanno ascoltati nel loro insieme perché non sono una banale somma di canzoni più o meno belle, ma la fotografia dello stato di grazia di una band in quel preciso momento storico. In sudio o anche dal vivo. Sono spesso pietre miliari della musica, opere destinate a durare nel tempo, a lasciare il segno in più generazioni. Facile pensare a The Dark side of the moon dei Pink Floyd o a Pet Sounds dei Beach Boys. Ma anche a Kid A dei Radiohead, Blonde on blonde di Bob Dylan, American Idiot dei Green Day o a Me against the world di Tupac Shakur. Ne abbiamo selezionati 150 che per noi sono il simbolo della bellezza in musica. Ps... Non è una classifica, ma una selezione di capolavori in musica... 1) Bob Dylan - Blonde on Blonde 2) Beatles - White3) Miles ...