Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano si sbarazza di Bratislava e scappa in classifica generale (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue spedito il cammino dell’HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. I Foxes, infatti, si sbarazzano facilmente dei Bratislava Capitals e allungano ulteriormente in classifica generale. Bolzano, infatti, raggiunge quota 76 punti in 35 giornate, contro i 68 dell’EC KAC, mentre a 67 (in 36 giornate) rimane il Fehervar. HCB Alto Adige Alperia – Bratislava Capitals 6-0: tutto facile per Bolzano che, dopo un primo periodo di assestamento, nel secondo cambia marcia e vola verso il successo. Vantaggio con Bardaro dopo 22:10 su assist di Findlay, quindi raddoppio con Catenacci al 24:20 su assist dello stesso Bardaro, mentre al 27:11 arriva il 3-0 di Frigo. Nel terzo periodo gli altoatesini vanno di nuovo ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Prosegue spedito il cammino dell’HCB Alto Adige Alperia nella ICE2020-. I Foxes, infatti, sino facilmente deiCapitals e allungano ulteriormente in, infatti, raggiunge quota 76 punti in 35 giornate, contro i 68 dell’EC KAC, mentre a 67 (in 36 giornate) rimane il Fehervar. HCB Alto Adige Alperia –Capitals 6-0: tutto facile perche, dopo un primo periodo di assestamento, nel secondo cambia marcia e vola verso il successo. Vantaggio con Bardaro dopo 22:10 su assist di Findlay, quindi raddoppio con Catenacci al 24:20 su assist dello stesso Bardaro, mentre al 27:11 arriva il 3-0 di Frigo. Nel terzo periodo gli altoatesini vanno di nuovo ...

zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021: vincono Vipiteno Asiago e Cortina cadono Val Pusteria Fassa e Renon - #Hockey… - Get_lau : @rearxviewz Peccato ???? io non ho due fratelli e nemmeno un cane (fun fuct: ho anche paura dei cani) e ovviamente no… - ecodelchisone : Hockey ghiaccio Ihl1, Valpellice Bulldogs sconfitta in casa da Bolzano/Trento - rearxviewz : fa hockey su ghiaccio............. ha parecchio stile............ ha due fratelli........... un cane stupendo.......... - RADIOVILLAGENET : Dalle ore 19.30 HC VARESE - HC CALDARO Hockey Ghiaccio IHL su Radio Village Network. Grafica by Antonio Secco -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano si sbarazza di Bratislava e scappa in classifica generale OA Sport Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano si sbarazza di Bratislava e scappa in classifica generale

Prosegue spedito il cammino dell'HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. I Foxes, infatti, si sbarazzano facilmente dei Bratislava Capitals e allungano ulteriormente in classifica ge ...

"La quarantena non è facile per nessuno"

Il Berna non gioca una partita da quasi 20 giorni, cioè dalla vittoria contro l'Ambrì del 5 gennaio. Dopo dei casi positivi al coronavirus gli Orsi sono stati messi per la terza volta in quarantena e ...

Prosegue spedito il cammino dell'HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. I Foxes, infatti, si sbarazzano facilmente dei Bratislava Capitals e allungano ulteriormente in classifica ge ...Il Berna non gioca una partita da quasi 20 giorni, cioè dalla vittoria contro l'Ambrì del 5 gennaio. Dopo dei casi positivi al coronavirus gli Orsi sono stati messi per la terza volta in quarantena e ...